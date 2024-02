Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Republican din Romania, Marian Cucșa, il acuza pe Iulian Fota, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe, ca negociaza, in mod netransparent si fara mandat, pozitia Romaniei in problemele internationale. „Cat de sigura mai este astazi Romania, cand vedem ca anumiți…

- Sunt momente tensionate in Capitala și imprejurimi, dupa ce protestul fermierilor a fost blocat de sute de polițiști și jandarmi. Fermierii și transportatorii au fost amenințați direct de forțele de ordine cu dosare penale daca vor mai bloca traficul din imprejurimile Bucureștiului. Spre exemplu, o…

- Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri, despre fotografia care a aparut in spatiul public, de la ziua sa de nastere, din Palatul Victoria, ca stie cine este persoana care a facut acea fotografie desi nu i-a recunoscut nici acum iar acolo, personajul principal, pentru persoana…

- Angajații din ministerul pastorit de Alexandru Rafila protesteaza pe holurile instituției și refuza sa intre in birouri. Motivul care i-a pus pe jar pe angajați se gasește in noua lege care prevede majorarea salariilor din sanatate.In proiectul de lege care prevede majorarea salariilor pentru angajații…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei, in parteneriat cu Asociația Community Links, a organizat marți, 15 noiembrie 2023, la Palatul Victoria, evenimentul la nivel inalt „Economia circulara in Romania", dedicat Planului de Acțiune privind Economia Circulara pentru Romania…

