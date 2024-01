Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul Sikorsky S-70M Black Hawk a aterizat, marți, 12 decembrie, la București, la sediul Inspectoratului General de Aviatie din cadrul Ministerului afacerilor interne.Este cel de-al șaselea elicopter Black Hawk recepționat de Romania și va fi destinat interventiilor in situatii de urgenta. Cea…

- Magistratii au dispus arestarea preventiva a 12 inculpati si controlul judiciar fata de alti 21, in dosarul in care au fost puse sub acuzare 46 de persoane, din care doua arestate in alte cauze, cercetate pentru constituirea unui grup infractional organizat, camata, santaj, tentativa de omor, informeaza,…

- Operațiune-mamut a Poliției Romane! Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane au „decimat” un renumit clan din Capitala. De asemenea, interlopul supranumit „Spaima Litoralului” a fost și el luat pe sus de polițiștii din cadrul IGPR.…

- Familiile aflate in dificultate, in Romania, vor primi lemne de foc de la stat pentru a-si incalzi locuintele pe timpul iernii. Este unul dintre proiectele incluse in „Parteneriatul pentru Combaterea Saraciei Energetice”, care va fi semnat astazi, la Bucuresti, intre Ministerul Energiei si Asociatia…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost prins de politisti in localitatea Jilava, judetul Ilfov, avand asupra sa o arma de foc letala pe care ar fi intentionat sa o vanda, a informat, miercuri, Politia Romana.Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, miercuri, politistii Directiei Arme Explozivi…

- Anchetatorii arata ca suspecții ar fi folosit 73 de carți de identitate reale și 160 false, pentru a obține 233 de credite online. Prejudiciul estimat se ridica la peste un milion de lei. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de…

- La data de 11 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, pun in executare 14 mandate de percheziție domiciliara, in județele Timiș, Brașov,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, efectueaza 14 perchezitii domiciliare in judetele Timis, Brasov, Dambovita, Gorj, Mehedinti, Ilfov si in Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea…