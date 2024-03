Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu trei masini si un pieton s-a produs, luni, in fata sediului Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) din Bucuresti. Pietonul a fost ranit, fiind transportat la Spitalul Floreasca, informeaza News.ro. Politistii Brigazii Rutiere a Capitalei intervin, luni, la un accident rutier…

- Un autoturism care se deplasa duminica pe A1, catre București, a fost cuprins de flacari. Cele doua persoane din mașina s-au autoevacuat, nefiind ranite. ”Pe autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, la kilometrul 87, in zona localitații Ratești, județul Argeș, a izbucnit…

- Un accident in care au fost implicate cinci mașini a avut loc duminica pe A3, București - Ploiești, in urma caruia traficul a fost restricționat. Evenimentul rutier a avut loc pe A3, București - Ploiești, la kilometrul 7, intrarea in municipiul București, informeaza Centrul Infotrafic al Inspectoratului…

- Un accident a avut loc duminica, pe DN 2, in localitatea Afumati din judetul Ilfov, intre un autoturism si un autocamion, in urma caruia conducatorului autoturismului este incarcerat, inconstient. Politia anunta ca circulatia rutiera este restrictionata pe sensul de mers catre Bucuresti, valorile de…

- Un accident grav a avut loc, in aceasta seara, pe DN 17 Campulung Moldovenesc – Gura Humorului, in afara localitații Molid, județul Suceava. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, in urma evenimentului patrub persoane au ramas incarcerate.

- 28 de percheziții au fost facute, marți, 16 ianuarie, de polițiștii de la Economic in cadrul unui dosar in care sunt verificate vanzari online de produse ale unor marci falsificate, relateaza Agerpres.Perchezițiile au fost efectuate la sediile sociale ale unor societati comerciale si domiciliile unor…

- Cele mai multe arme aflate in posesia civililor sunt cele de vanatoare. Conform evidențelor, purtatorii de arme letale se impuțineaza. In Romania, 4-5% din populația adulta a țarii deține cel puțin o arma de foc letala, reiese din analiza unui document semnat de vicepremierul Catalin Predoiu. ”Sunt…