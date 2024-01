Câți migranți ar fi vrut Austria să primim Austria a cerut Romaniei sa preia o parte din migranți, aceasta fiind, de altfel, condiție pentru extinderea Spatiului Schengen cu Romania și Bulgaria. Austria s-a opus permanent extinderii Austria invocand faptul ca cele doua țari s-ar afla pe o ruta de migrație ilegala și nu gestioneaza fluxul cum trebuie. Anul trecut, Austria a cerut Romaniei sa preia o parte din migranți și a trimis autoritațile romane un numar de 1.929 de cereri, scrie evz.ro . Din totalul acestora, țara noastra a acceptat 1.724 de persoane, arata datele oficiale furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrari. Este vorba… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

