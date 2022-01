Câți copii din grupa de vârstă 5 – 11 ani s-au vaccinat anti-Covid? Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca pe data de 26 ianuarie s-au vaccinat 390 de copii din grupa de varsta 5 – 11 ani si ca in platforma mai sunt 3.435 de programari pana la data de 16 februarie, tot pentru aceasta grupa de varsta. “O sa prezint cateva date legate de vaccinarea copiilor din grupa de varsta de 5 -11 ani. Ieri a demarat aceasta activitate, sunt 231 de centre active, ieri a fost vaccinati 390 de copii din aceasta grupa de varsta. Practic, aproximativ 11% din persoanele vaccinate cu prima doza in cursul zilei precedente au fost copiii din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

