Câți bani va scoate Volkswagen din buzunar pentru șoferii germani, după scandalul „Dieselgate” Luni, grupul auto Volkswagen AG a anunțat ca incheiat acorduri cu 200.000 din cei 260.000 de reclamanți care au luat parte la primul proces colectiv din Germania, in contextul scandalului „Dieselgate”, izbucnit in 2015. Atunci, gigantul auto german a marturisit ca a echipat 11 milioane de vehicule cu programe informatice „trucate”. Grupul Vw și Asociația Consumatorilor VZBV au finalizat, in luna februarie, un pact care prevede despagubirea a 260.000 de clienți eligibili, cu o suma de pana la 830 de milioane de euro. In urmatoarele zile, circa 200.000 de persoane urmeeaza sa primeasca o oferta… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

