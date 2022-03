Câți bani au rușii și ucrainenii în băncile din România Viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei a dezvaluit valoarea depozitelor cetațenilor și firmelor din Rusia și din Ucraina la bancile din țara noastra. De asemenea, oficialul BNR a explicat și cat de expus este sistemul financiar-bancar din Romania in fața crizei provocate de conflictul din Ucraina. Sectorul bancar romanesc nu este expus direct riscurilor asociate conflictului din Ucraina, iar depozitele atrase se ridica la o valoare modica pentru sistemul nostru, de 17,9 milioane de lei pentru Rusia si 40,7 milioane de lei pentru Ucraina, a declarat, joi, Leonardo Badea, viceguvernatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expunerile instituțiilor de credit sunt reduse in ceea ce privește contrapartidele avand țara de reședința Rusia sau Ucraina, a declarat Leonardo Badea, viceguvernator BNR. „Nu exista credite și avansuri in sold acordate, iar depozitele atrase se ridica la o valoare modica pentru sistemul nostru: 17,9…

- Ajutorul umanitar oferit de eparhiile Bisericii Ortodoxe Romane si Federatia Filantropia victimelor razboiului din Ucraina, in perioada 11-17 martie, se ridica la suma de 4.870.883 lei, suma totala pusa la dispozitie de la declansarea razboiului si pana in prezent fiind de 23.694.757 lei (aproape 5…

- Poliția de frontiera au descoperit, sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, in mașina unor refugiați ucraineni, soț și soție, peste 1,6 milioane de euro și peste 50.000 de euro. Banii nu au fost declarați. De asemenea, vameșii romani au gasit in bagajele din autoturism mai multe…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca Romania a cheltuit 51 de milioane de lei de la inceputul conflictului din Ucraina, suma urmand sa fie decontata de Bruxelles. Guvernul va pune la dispoziție din fondul de rezerva, intr-o prima faza de circa 208 milioane lei. „ Am reusit sa discut cu toate institutiile…

- Asociația Romana a Bancilor transmite ca „orice neliniște cu privire la asigurarea de numerar este total nejustificata”. Toate instituțiile bancare din țara asigura numerar atat in lei, cat și in euro. Mesajul a fost transmis de Asociație in contextul faptului ca in spațiul public s-au vehiculat informații…

- De ieri pana azi am fost avertizata de trei persoane: „Sa nu mai ții bani pe Revolut ca nu mai e sigur. Va pica in curand”. Pe Facebook am vazut o serie de mesaje in care oamenii sunt indemnați sa renunțe la Revolut, ca au patronii ruși și ca banii sunt in pericol. Ne-am interesat și la Banca Naționala…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns azi la nivelul halucinant de 3,53% pe an, dupa ce ieri a crescut și dobanda de politica monetara. Consultantul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, ne avertizeaza ca se vor…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 186,44% in primele 11 luni din 2021, la 6,866 miliarde de euro, comparativ cu 2,397 miliarde de euro in perioada ianuarie – noiembrie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…