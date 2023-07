Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, care luna trecuta a negociat un acord pentru a pune capat unei revolte armate din Rusia, a declarat joi (6 iulie) ca liderul mercenar rus Evgheni Prigojin nu se mai afla in Belarus și s-ar fi intors in Rusia. Lukașenko a declarat pe 27 iunie ca Prigojin,…

- UPDATE 07:45 - Scriitoarea ucraineana Victoria Amelina, ranita marti intr-o lovitura rusa impotriva unui restaurant din Kramatorsk, in estul Ucrainei, a murit sambata, a anuntat duminica o organizatie neguvernamentala ucraineana, transmite AFP. Bilanțul atacului a ajuns la 13 morți.UPDATE 07:35 - Un…

- „George Soros al Rusiei”. Așa l-a numit președintele Vladimir Putin pe Evgheni Prigojin intr-un interviu din 2018. La acea vreme, Kremlinul sublinia ca nu are nicio legatura cu proiectele lui Prigojin.

- Olaf Scholz crede ca Putin a ieșit slabit dupa rebeliunea Wagner din weekend, vazandu-se clar ca structurile autocratice au fisuri in ele. „ Cred ca este slabit, deoarece acest lucru arata ca structurile autocratice de putere au fisuri in ele si ca nu este atat de ferm in sa cum afirma mereu“, a declarat…

- „Cat voi sunteți aici oamenii mor pe front”, i-a reproșat unul dintre generali lui Prigojin. ”Mor pentru ca-i aruncați fara planuri in mașina de tocat carne”, a raspuns șeful Wagner.Sambata dimineața, pe canalul de Telegram al mercenarilor de la Wagner a aparut un videoclip care arata negocierile dintre…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a deschis un dosar penal in legatura cu un apel al șefului PMC Wagner, Evgheni Prigojin, la insurecție armata, a anunțat Comitetul Național Antiterorism (CNA), potrivit agenției ruse Ria Novosti.Comitetul Național Antiterorism a subliniat ca toate acuzațiile…

- Comisia Europeana pune pe primul loc asigurarea capicitații blocului de a se ocupa de prioritațile sale, iar in acest sens, CE a propus un buget anual de 189,3 miliarde de euro pentru 2024, potrivit unui comunicat de presa. Bugetul va fi completat cu plați estimate la 113 miliarde EUR pentru granturi…

- In ultimele saptamani, fondatorul cartelului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a inceput sa denunțe public conducerea militara a Rusiei mai des și mai furibund ca niciodata, relateaza Meduza.