Câți bani a câștigat Dan Negru în 25 de ani de televiziune. Are o avere impresionantă! Deși are dintotdeauna renumele de „zgarcit”, Dan Negru a adunat o avere impresionanta in cei 25 de ani de televiziune. Prefera sa spuna despre el ca este cumpatat și vizionar, nu zgarcit, insa aceste doua calitați l-au ajutat sa faca mulți bani. Dan Negru este unul dintre cei mai de succes oameni de televiziune și a depașit multe recorduri de rating de-a lungul timpului. Deși este discret cand vine vorba despre viața personala, nu se ferește sa vorbeasca despre averea sa. „Termenul „bogat’ are grade diferite de comparație, dar nu sunt ipocrit ca sa spun ca nu am caștigat din televiziune. Lumea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura, respectiv „timpul alocat deplasarii” și „timpul pierdut in trafic”, sunt astazi cele mai stringente probleme ale administrațiilor locale din Romania, in special in orașele universitare – București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, care au atras un surplus de forța de munca inalt calificata…

- Infrastructura, respectiv „timpul alocat deplasarii” și „timpul pierdut in trafic”, sunt astazi cele mai stringente probleme ale administrațiilor locale din Romania, in special in orașele universitare – București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, care au atras un surplus de forța de munca inalt calificata…

- Infrastructura, respectiv „timpul alocat deplasarii” și „timpul pierdut in trafic”, sunt astazi cele mai stringente probleme ale administrațiilor locale din Romania, in special in orașele universitare – București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, care au atras un surplus de forța de munca inalt calificata…

- Brașovul este inclus in top 10 cele mai frumoase și accesibile orașe din Europa pentru city break-uri. Brașovul a fost inclus de revista americana Conde Nast Traveller intr-un top al celor mai frumoase și accesibile orașe din Europa de vizitat anul acesta, alaturi de capitale europene precum Lisabona,…

- Renumitul prezentator TV a rememorat momentele cand activa in cadrul Corului Madrigal și a explicat de ce are succes in randul celor mici: ”Copiii vad la mine fața asta de cațeluș, poate simt ca-s de-o minte cu ei”. De numele lui Virgil Ianțu, 51 de ani, se leaga emisiuni celebre in istoria televiziunii…

- La inceputul lunii noiembrie, la nivel național, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 mld. EUR., potrivit datelor publice analizate de specialiștii ONV LAW. Acestea se afla in diverse stadii, unele fiind aproape…

- Noul Cod fiscal va conduce la creșterea chiriilor, iar in orașe-centre universitare, cei care vor avea de suferit sunt studenții, victime ale lacomiei și nepasarii guvernanților. Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, redevine obligatorie inregistrarea contractelor de inchiriere a proprietaților la Agenția…

- Dan Negru obișnuia sa prezinte in fiecare an Revelionul la Antena 1, iar acum, cu mutarea la Kanal D, fanii au fost curioși sa afle daca show-ul va mai avea loc.Deja se apropie Revelionul, iar telespectatorii au fost curioși sa afle ce surprize le va pregati prezentatorul in acest an. Dan Negru a fost…