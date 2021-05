Un tablou semnat de Jean-Michel Basquiat a fost adjudecat la 93 de milioane de dolari

Tabloul "In This Case" de Jean-Michel Basquiat a fost cumpărat, marţi, cu 93,1 milioane de dolari în cadrul unei sesiuni de vânzări organizată la New York de Christie's, devenind al doilea cel mai ridicat preţ pentru pictorul newyorkez,… [citeste mai departe]