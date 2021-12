Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, declarat marti caz contact dupa s-a aflat in apropierea unui responsabil al Organizatiei bolnav de COVID-19, a intrat in izolare pentru cateva zile, potrivit unor surse diplomatice, noteaza AFP. Antonio Guterres, in varsta de 72 de ani, si-a anulat viitoarele…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform Reuters. Biden, in varsta de 79 de ani, este cel mai in varsta președinte al Statelor Unite, fapt ce a alimentat speculațiile ca el va prefera…

- Episcopii romano-catolici din SUA urmeaza sa decida în aceasta saptamâna daca îi retrag dreptul la împartașanie președintelui Joe Biden ca urmare a poziției sale în problema avortului, o dezbatere mai veche care a scindat biserica de la preluarea puterii de catre liderul…

- Este alerta in orașul indian Kanpur. Cel puțin 89 de oameni, printre care și 17 copii, s-au infectat cu virusul Zika, a anunțat luni departamentul de sanatate al municipalitații, citat de Reuters. „A fost un val de cazuri provocate de Zika, iar departamentul de sanatate a format mai multe echipe pentru…

- Zece mii de copii din Yemen au fost ucisi sau mutilati dupa ce coalitia militara condusa de Arabia Saudita a intervenit in martie 2015 in tara din Peninsula Arabica dupa ce rebelii houthi au inlaturat guvernul de la putere, a declarat marti UNICEF, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . “Conflictul…

- Opozantul președintelui rus Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a declarat luni ca o comisie a penitenciarului in care este incarcerat l-a desemnat intr-un anumit fel… Navalnii a afirmat pe Instagram ca a fost convocat in fața unei comisii care a votat in unanimitate in favoarea schimbarii statutului sau…

- Rusia o va scoate de pe lista neagra cu persoane non-grata pe subsecretarul american de stat Victoria Nuland, astfel incat acesta sa poata efectua o vizita oficiala la Moscova. Aceasta dupa ce Washingtonul a acceptat, la randul sau, sa revoce o interdictie similara pentru un cetatean rus. Victoria Nuland…

- Președintele Klaus Iohannis conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York. Klaus Iohannis și-a susținut discursul de la tribuna Adunarii Generale…