Stiri pe aceeasi tema

- Fara apa calda, apa rece hidrofor și incalzire, vineri, 17 martie, pentru clienții Colterm arondați strazilor Brandușei, Stelelor, Teiului, Timiș, Torontal și Zborului. Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitoare...

- Colterm a anunțat și pentru azi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta de la ora 9 la 15, la punctul termic 17A. ”Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 3 August 1919, Nistrului, Zlatna, I.D. Suciu,…

- Colterm a anunțat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta azi la PT 73, Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Victor Babeș, de la ora 9 pana la ora 12. De asemenea de servicii nu vor beneficia…

- Colterm a anunțat defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Prin urmare apa calda de consum și incalzirea sunt intrerupte azi intre orele 9-15 la punctul termic 17A. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 3 August 1919, Nistrului, Zlatna, I.D. Suciu, Abrud,…

- Aquatim a anunțat noi intreruperi in alimentarea cu apa, cauzate de avarii, in Timișoara, pe strazile Albinelor, Martir Conciatu, Lucerna și Bulevardul Mihai Eminescu, respectiv in Remetea Mica și Giroc. Alimentarea cu apa se va relua la ora 15. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil…

- Societatea Colterm a anunțat ca, din cauza unor lucrari la rețeaua de distribuție a curentului electric, dar și la sistemul de termoficare, furnizarea apei calde și a caldurii va fi intrerupta pe mai multe strazi. „Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitoare la faptul…

- Fara apa rece, apa calda și caldura, joi, pe opt strazi mari și late din Timișoara. "Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitor la faptul ca in ziua de joi

- Colterm a anunțat ca, „pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 4 ianuarie 2023, de la ora 9.00 la ora 15.00, la punctul termic 17A”. Vor fi afectați…