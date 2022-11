Cateva idei pentru a transforma o baie mica

Instaleaza o oglinda mare Cel mai folosit truc de designerii de interior pentru marirea spatiului este amplasarea unei oglinzi in fata unui perete alb sau a unei ferestre pentru a crea iluzia unui spatiu marit. In plus, instalarea unei oglinzi de mari dimensiuni poate face posibila utilizarea ei de catre doua persoane in acelasi timp, datorita suprafetei disponibile. Alege o chiuveta suspendata Pentru a elibera spatiul orizontal de la nivelul podelei, opteaza pentru o chiuveta suspendata . Aceasta solutie moderna va adauga un plus de personalitate incaperii, dandu-i un aspect aerisit. Sub lavoar…