Stiri pe aceeasi tema

- Romania sta, de fapt, si mai prost la carnea de porc decat se estima: din 9 milioane de porci consumati anual, 7 milioane vin din import: 6 milioane porci echivalent carcasa si 1 milion de purcei sunt adusi pentru ingrasat.Romanii mananca anual 9 milioane de porci - 720.000 de tone de carne - in…

- Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania tv, in cadrul emisiunii "Romanii au norocldquo;, incepand cu ora 18:30Reportul la Loto 6 49 la categoria I este de peste 2,20 milioane de euro, in timp ce la Report cumulat la Noroc este de peste 1,49 milioane de euro.Tragerile loto se vor difuza,…

- Poți sa iți dai seama cine este fetița din imagine? Astazi are 29 de ani și se bucura de sute de mii de fani datorita profesiei pe care o are. Romanii, in mod special copiii, adolescenții și tinerii, o adora. Afla in randurile de mai jos despre ce vedeta este vorba. Foto Cine este fetița […] The post…

- Conform datelor colectate in 2021, in afara granițelor Romaniei traiesc aproximativ 5,8 milioane de romani, dar, cu toate acestea, o alta linie de cercetare indica 9 milioane de romani. Printre aceștia se regasesc mulți romani cu permise luate in Romania și preschimbate ulterior. Conform autoritaților,…

- Steve și Ivana, doi tineri din Canada, au pornit in aventura vieții. Cuplul a plecat din Canada și a decis sa calatoreasca, vizitand cele mai frumoase locuri din lume. Cei doi au ajuns și la noi in țara, unde au descoperit o comoara a naturii ce i-a lasat fara cuvinte. Afla care este locul din […] The…

- Report la Joker la categoria I de peste 1,96 milioane de euro. Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,23 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,44 milioane de euro. Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii "Romanii au noroc", incepand cu ora 18:30.…

