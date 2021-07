CÂTE țări au primit undă verde pentru PNRR: TOPUL celor 27 din UE - UNDE este România Planurile de Reziliența trimise de 15 state au fost aprobate de Comisia Europeana pana joi, 8 iulie, dupa anunțul președintei Ursula von der Leyen referitor la avizarea Planului Croației. TOPUL PNRR avizate de BruxellesPortugaliaSpaniaFrantaGermaniaSlovaciaLetoniaDanemarcaGreciaLuxemburgAustriaItaliaBelgiaSuediaLituania Croația Consiliul UE urmeaza sa adopte aceste planuri, cel mai probabil saptamana viitoare, „ceea ce inseamna ca aceste state membre vor putea primi deja prima tranșa de bani”, a transmis europarlamentarul Dragoș Paslaru intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.TOPUL PNRR… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

