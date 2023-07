Stiri pe aceeasi tema

- Turismul, peste tot in lume, este o baza extrem de importanta de plecare in economiile majoritații statelor. In acest context, in aceasta parte de lume, o fosta conclava comunista, aproape izolata, a cunoscut o evoluție fara precedent in acest segment. Mulți turiști, și mulți dintre ei romani, in afara…

- A venit vara și e sezonul vacanțelor. Insa nu pe litoralul romanesc. Tot mai mulți romani au inceput sa aleaga vacanțele in strainatate in detrimentul celor din țara. Printre destinațiile favorite sunt Turcia și Grecia. Soarele, marea și nisipul fin au reușit sa convinga in fiecare an romanii sa aleaga…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, a tinut, la Brasov, un discurs cu mesaje de tip Sosoaca: „Apoi, daca asta-i globalizare, atunci mai bine mai punem bicarbonat in mititei", a spus el, citat de R3News, o publicatie care preia mesajele AUR si ale Danielei Sosoaca. Presedintele Academiei Romane,…

- Ideea unei vacanțe in țari precum Bulgaria, Turcia sau Grecia, mai ieftina decat una in Romania, i-a convins pe mulți romani sa renunțe la litoralul romanesc. Deși stau cu orele in vami, romanii sunt tot mai atrași de litoralul bulgaresc, de exemplu. Totul este mai ieftin, spun ei. Romanii au ales și…

- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere de aproximativ 10-20% fat

- Vacanțele la mare s-au scumpit considerabil in acest an, tarifele ajungand sa aiba valori foarte mari pentru un sejur, in funcție de destinație și de perioada aleasa, potrivit unui tur-operator.

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza romanii care vor calatoro in Bulgaria catre Grecia și Turcia, și retur catre Romania, ca in perioada 28 aprilie - 1 mai 2023 se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la frontiera bulgara.

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie - 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de trecere a frontierelor.