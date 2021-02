Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk este cea mai bogata persoana din lume și, in calitate de CEO al companiilor SpaceX și Tesla și al firmei de neurotehnologie Neuralink, precum și de fondator al The Boring Company, care construiește tuneluri, are multe de gestionat in fiecare zi, comenteaza CNBC, citat de Mediafax.…

- Elon Musk este cea mai bogata persoana din lume, iar in calitate de CEO al companiilor SpaceX, Tesla și Neuralink, precum și de fondator al The Boring Company, are multe de gestionat in fiecare zi, scrie CNBC . „Lucrez mult”, i-a spus Musk lui Joe Rogan, in timpul celui mai recent episod din „The Joe…

- Miliardarul Elon Musk este cea mai bogata persoana din lume, iar in calitate de CEO al companiilor SpaceX, Tesla și firmei de neurotehnologie Neuralink, precum și de fondator al The Boring Company, are multe de gestionat in fiecare zi, comenteaza CNBC.

- Miliardarul Elon Musk este cea mai bogata persoana din lume. În calitate de CEO al companiilor SpaceX, Tesla și firmei de neurotehnologie Neuralink, precum și de fondator al The Boring Company, care construiește tuneluri, Musk are multe de gestionat în fiecare zi, comenteaza CNBC. „Lucrez…

- Miliardarul sud-african Elon Musk a anunțat sâmbata ca scrie o carte despre Tesla și SpaceX, cele mai mari companii ale sale, relateza Business Insider.„E timpul pentru a spune povestea Tesla și SpaceX”, a scris Musk pe Twitter. „A Pamântului și a Marte”,…

- Recent numit cel mai bogat om al planetei, cu o avere de 190 de MILIARDE de dolari, Elon Musk are o poveste demna de Oscar in spate. A fost aproape de faliment in 2008, dar numeroasele sale companii au biruit in cele din urma.

- Cine ar fi zis ca Elon Musk ar putea aduna intr-un timp atat de scurt, atat de mulți bani? Imaginați-va ca la inceputul anului trecut, in 2020, fondatorul Space X avea 27 de miliarde de dolari avere. Acum a ajuns la peste 185 de miliarde de dolari!!! L-a depașit și pe Jeff Bezos, a carui... View Article

- Vedeta va ajunge in spațiu la bordul unei rachete aparținand SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation, companie dedicata realizarii de vehicule pentru transport in spațiul cosmic, fondata ca o companie pornind de la zero de catre co-fondatorul companiei PayPal și Tesla, antreprenorul Elon…