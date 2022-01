Câte motociclete, scutere și ATV-uri au înmatriculat românii anul trecut și ce mărci au preferat În 2021 înmatricularile de motociclete au crescut cu 27%, la peste 2.700 de unitați, iar la ATV-uri piața a scazut cu 10%, spre 2.878 unitați, arata un comunicat APIA. În total, piața moto a fost de 6.219 unitați, cu câteva sute mai multe decât în 2020.



La motociclete totalul a crescut de la 2.138 unitați în 2020, la 2.718 anul trecut, iar Honda și BMW au avut câte 562 de unitați fiecare. Top cinci a fost completat de Yamaha, KTM și Kawasaki. Cele mai multe motociclete au fost înmatriculate în București (peste o mie), iar Ilfov…

Sursa articol: hotnews.ro

