Câte doze de vaccin COVID-19 are România în stoc și câte a irosit In cadrul unei conferințe de presa, președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghița, a oferit mai multe detalii despre campania de vaccinare. Acesta a subliniat ca pana in data de 2 februarie Romania a inregistrat un total de 948.149 de doze de vaccin de la Pfizer, dintre care 784.109 doze au fost distribuite. Roman, așadar, 164.040 de doze in centrele regionale de stocare, urmand ca alte 163.800 de doze sa fie livrate pe 8 februarie. De la Moderna, Romania a primit 36.000 de doze, dintre care primele 26.210 urmeaza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

