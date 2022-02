Stiri pe aceeasi tema

- In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 10.719, cu 281 mai mult decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 993 de persoane, cu 20 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre cei 993 pacienți internați la ATI, 840 sunt nevaccinați,…

- De la debutul pandemiei COVID, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.146.558 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 31.724 in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- De la debutul pandemiei COVID, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.048.896 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 19.685 numai in ultimele 24 de ore. Este cel mai mare numar de infectari de pana acum in Romania. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul…

- In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 5.548, cu 143 mai mult decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 582 de persoane, cu 18 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre cei 582 de pacienți internați la ATI, 70 au certificat care…

- In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 5.405, cu 460 mai mult decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 564 de persoane, cu 17 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre cei 564 de pacienți internați la ATI, 65 au certificat care…

- In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 4.945, cu 411 mai mult decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 547 de persoane, cu 17 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre cei 547 de pacienți internați la ATI, 63 au certificat care…

- Peste 8.000 de cazuri de COVID-19 și 17 decese au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, potrivit datelor oficiale de ieri preluate de Hotnews. Bilanțul zilnic este in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost inregistrate 7.595 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. Duminica au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca la nivel national, sambata, sunt ocupate 948 de paturi la terapie intensiva cu pacienti bolnavi de COVID-19, fata de peste o mie cu o zi inainte. Sambata, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.579 de paturi…