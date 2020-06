Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc patru ani de la tragedia aviatica din satul Haragiș, raionul Cantemir, care a indurerat ambele maluri ale Prutului. In 2 iunie 2016, un elicopter SMURD, aflat in misiune in tara noastra, s-a prabușit.Toti cei patru membri ai echipajului si-au pierdut viata.

- Supravietuiesc din mila oamenilor cu inima mare. Vorbim despre cei peste 200 de patrupezi, gazduiti de azilul pentru caini din satul Ciobanovca raionul Anenii Noi. Zilnic pentru hrana lor sunt pregatite 40 de kilograme de crupe și 20 kilograme de carne.

- Agricultorii inca nu au decis daca in locul graului de toamna vor semana porumb sau floarea-soarelui, dat fiind ca umezeala din sol este foarte mica și munca lor ar putea fi zadarnica. Totodata, asta ar dubla cheltuielile, in condițiile in care agricultorii deja sunt in paguba. In Caușeni…

- Un barbat din Cahul, deplasandu-se in satul Colibași, raionul Cahul, a pierdut controlul volanului și s-a tamponat intr-un copac. In urma impactului, una dintre persoanele care se afla la bordul mașinii a fost transportat la spital cu mai multe traume. Accidentul s-a produs, ieri, 28 aprilie, in satul…

- Intr-o perioada in care materialele sanitare sunt greu de gasit, iar daca le afli, costa septuplu, locuitorii unei comune din Buzau le primesc gratuit. La Siriu, viceprimarul Dragoș Voicu a luat pe cont propriu o misiune care se anunța imposibila din start pentru locuitorii comunei: „La scurt timp dupa…

- Pompierii militari ai Punctului de Lucru Dolhasca, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Liteni, au intervenit in acesta dimineata cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, din satul Roșcani, orașul…

- Montaldo Torinese, un sat cu 720 de locuitori, se afla la aproximativ 19 km de Torino, capitala regionala, unde sambata au fost infectate 3.658 de persoane cu noul coronavirus, transmite digi24.ro. "Potrivit tradiției, generalii lui Napoleon erau bolnavi de pneumonie”, a declarat Sergio Gaiotti,…

- Un tanar in varsta de 32 de ani, domiciliat in satul Cioara, raionul Hancesti, a fost retinut pentru 72 de ore pentru ca ar fi violat si jefuit o minora de 17 ani. Individul a revenit recent din Italia, iar dupa trei zile de la expirarea termenului de carantina la domiciliu, s-a deplasat cu autoturismul…