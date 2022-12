Catalina Ponor a devenit mama. Fosta mare gimnasta (36 de ani) adus pe lume un baiețel. Ea și actorul și regizorul Bogdan Jianu sunt in culmea fericirii și au ținut sa impartaleasca vestea cu prietenii lor. Monica Roșu, Sanddra Izbașa ori Larisa Iordache s-au grabit sa o felicite. ”Noi am facut acest miracol. Totul nostru” a scris Ponor despre bucuria de a fi mama. 2022 a fost un an extraordinar pentru Catalina Ponor, acesta fiind inclusa in Gymnastic Hall of Fame, loc unde se afla mari nume, amintim: Nadia Comaneci, Bela Karolyi, Daniela Silivaș, Lavinia Mișoșevici ori Ecaterina Szabo. Cristiano…