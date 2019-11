Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a reușit sa obțina mai multe voturi decat Klaus Iohannis in zece județe din țara. Toate acestea sunt fiefuri PSD, situate in mare parte in zona de sud și in special in Oltenia. Cel mai bun scor obținut in primul tur al alegerilor prezidențiale de candidatul PSD a fost in Teleorman, județul…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale in judetul Hunedoara, el fiind votat de 34,39% dintre alegatori, locul al doilea fiind ocupat de candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 29,73% din voturi, potrivit rezultatelor prezentate pe site-ului Autoritatii Electorale…

- ”Duminica Orbului” a cazut pe 20 mai 2018, cand Ion Iliescu a fost ales președinte cu 86% dintre voturi. De atunci, nici un alt candidat nu și-a dovedit forța dominatoare așa cum a reușit Klaus Iohannis duminica, 10 noiembrie 2019. Și-a dorit guvern monocolor al partidului sau, PNL. Il are. A dorit-o…

- Guvernul premierului desemnat Ludovic Orban a trecut de Parlament, cu 240 de voturi pentru. Scriitorul Stelian Tanase a declarat, intr-o intervenție la Adriana Nedelea LA FIX, ca, din acest moment, Klaus Iohannis este sigur de caștigarea alegerilor prezidențiale, unde Viorica Dancila nu mai are nicio…

- O singura data in Romania post-decembrista a caștigat un candidat alegerile prezidențiale din primul tur și acum urmașii Bratienilor vor sa repete 'Duminica Orbului'.„In 2014 ne-am luptat cu postasii care duceau pliante cu minciuna gogonata ca Iohannis taie pensiile, ne-am luptat cu sefii de…

- "Buna ziua!Buna ziua, dragii mei vranceni!Sunt foarte bucuros sa va revad. Pe multi dintre voi ii revad, pe altii ii vad prima data, dar credeti-ma, am venit astazi aici si bucuros, si mandru de voi.Sunteti, cum s-a mai remarcat, dar imi face placere sa o spun si eu,…

- Acum 10 ani, pe 13 octombrie 2009, guvernul Boc devenea primul guvern al Romaniei demis prin moțiune de cenzura. Guvernul Dancila este, acum, al patrulea guvern demis prin moțiune de cenzura și al doilea guvern PSD care are aceasta soarta. Undeva, in culisele neguroase ale istoriei, anul 2009 iși freaca…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de categorie Premier de la Zhengzhou, cu premii de 1,5 milioane de dolari, anunța news.ro.Klaus Iohannis, atacuri in rafala la Guvern: Sunt multe de indreptat dupa guvernarile eșuate…