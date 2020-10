Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi seara, ca Eugen Nicolicea nu mai are sustinerea organizatiei locale din care face parte pentru o noua candidatura la alegerile parlamentare. "Ce stiu cu certitudine in acest moment, in organizatia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este sustinut",…

- In aceasta perioada, filialele județene ale partidelor politice iși pregatesc listele de candidați pentru parlamentare. Lesne de ghicit ca au loc negocieri locale sau la București. Deocamdata, din ceea ce se știe, PNL Argeș ii are pe primul loc la Senat și Camera Deputaților pe Daniel Constantin, respectiv…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu este asteptat la Constanta in aceasta saptamana Liderul social democrat participa la sedinta de aprobare a listelor candidatilor PSD pentru Senat si Camera Deputatilor Presedintele filialei, Felix Stroe ar putea sa deschida lista de la Senat, potrivit surselor social…

- Alianta USR PLUS va definitiva listele pentru alegerile parlamentare in cursul saptamanii viitoare, a declarat, sambata, la Brasov, europarlamentarul Dacian Ciolos, care a mentionat ca listele „nu sunt decise la nivel central, de sefii celor doua partide, candidatii nefiind pusi cu mana intr-un birou,…

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…

- Se duc lupte grele in ultimele zile in interiorul USR-PLUS pentru un loc in Parlament. Partidul trebuie sa valideze listele pana la mijlocul lunii octombrie, iar fiecare filiala trebuie sa transmita lista aprobata de Conferințele Județene pana pe 12 octombrie. La finalul saptamanii sunt programate conferințe…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la finalul sedintei CPN a partidului ca la alegerile parlamentare, pe listele formatiunii, nu o sa se regaseasca candidati cu probleme penale. Acesta s-a ferit insa sa spuna de la ce nivel se va lua aceasta decizie si a subliniat ca „in Romania sunt patru…

- Gabriela Firea, liderul organizatiei PSD Bucuresti, vrea sa-i ofere Danei Budeanu un loc eligibil pe listele partidului la alegerile parlamentare din toamna, sustin surse din conducerea PSD pentru Adevarul. Dana Budeanu a facut campanie pentru ”sora” Gabriela Firea marti-seara la Antena 3. Interviul…