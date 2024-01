Cătălin Predoiu și reabilitarea de lux: un hotel pentru relaxarea polițiștilor Un breaking news mai mititel ne informeaza despre planurile ambițioase ale lui Catalin Predoiu, care vrea sa ofere polițiștilor relaxarea pe care o merita – prin reabilitarea hotelului „Meridian”, aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne. Mai precis, Centrul de Pregatire și Refacere/Recuperare a capacitații de munca ,,Meridian” din stațiunea Mamaia. Inițiativa suna nobil la prima vedere, dar provoaca și niște intrebari. Construit acum mai bine de 50 de ani, hotelul din stațiunea Mamaia se afla intr-o stare deplorabila, este clasificat in clasa de risc seismic III, conform unor expertize… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

