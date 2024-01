Stiri pe aceeasi tema

- Indignarea transportatorilor și a fermierilor a avut ecou la intrarea in București. Claxoanele nu s-au oprit ore in șir și s-au auzit pe toate strazile din Chiajna, iar manifestanții au facut tot ce le-a stat in putere ca sa doboare baricada de jandarmi și polițiști.Spiritele s-au incins rapid, iar…

- Asiguratorii cer din nou Guvernului sa-și respecte promisiunea de a schimba in profunzime legislația RCA, avertizand ca plafonarea prețurilor RCA, ceruta de unele firme de transport, este deja facuta și nu a rezolvat problemele de fond.

- Potrivit datelor publicate miercuri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), creșterea numarului de cazuri de rujeola s-a accelerat. In ultima saptamana sunt raportate 445 de noi imbolnaviri, reprezentand…

- Acesta și-ar fi vizitat un prieten și, potrivit vecinilor, intre cei doi ar fi avut loc un scandal monstru. Criminaliștii au gasit pe corpul victimei urme de violența, iar legiștii par sa confirme ipoteza unei crime.Tanarul de 25 de ani, cunoscut drept consumator de substanțe interzise, a fost gasit…

- Claudiu Niculescu (47 de ani), antrenor la CSC Șelimbar și fost mare atacant la Dinamo, a vorbit in premiera despre situația trupei din „Ștefan cel Mare”, la GSP Live. Ovidiu Burca a plecat din postura de antrenor de la Dinamo saptamana trecuta, iar in locul lui a fost ales Zeljko Kopic, dupa ce conducerea…

- Angajații DSP Vrancea se afla astazi in a opta zi de protest. Ca și in zilele precedente, o mare parte dintre ei protesteaza in fața instituției, in timp ce o delegație se afla la București, in fața Ministerului Sanatații, alaturi de alte delegații, de la DSP Gorj, Sibiu, Prahova, Valcea și din alte…

- Proiectul de lege care prevede, intre altele, cresteri de salarii pentru angajatii Caselor de Asigurari de Sanatate a fost adoptat, marti, de Camera Deputatilor, ca for decizional. Protestul la care urmau sa participe angajati, inclusiv din tara, in Piata Victoriei, a fost anulat, anunta Blocul National…