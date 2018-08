Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Partidului Socialist European, Serghei Stanisev, si presedintelui grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Udo Bullmann, prin care solicita celor doi oficiali europeni "actiuni ferme si hotarate" pentru…

- Daciana Sarbu, sotia fostului premier Victor Ponta, si-a anuntat, vineri, demisia din PSD, afirmand ca isi continua mandatul in Parlamentul European ca europarlamentar independent, in grupul Socialistilor si Democratilor, ulterior urmand sa-si sustina proiectele ”din afara politicii”.

- Familia social-democrata europeana se reuneste vineri la Paris, cu ambitia de a propulsa o noua generatie de lideri, proeuropeni si de stanga, care inteleg sa nu lase sa se instaleze o confruntare binara intre adeptii europenismului si cei ai suveranismului, informeaza AFP. Noul premier…

- Consolidarea apararii cibernetice in UE prin crearea unei echipe de reactie rapida si o cooperare mai stransa cu NATO este vitala in contextul unor noi amenintari hibride, au afirmat miercuri la Strasbourg deputatii europeni, care au adoptat doua rezolutii separate in legatura cu aceste aspecte,…

- "Consiliul a adoptat astazi o decizie care stabileste perioada 23-26 mai 2019 ca date pentru urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European. Datele au fost convenite in unanimitate de Consiliu dupa consultarea Parlamentului European", informeaza un comunicat de marti al Consiliului. Conform Legii Electorale…

