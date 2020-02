Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Ivan, coordonatorul politic national al Alternativei pentru Dreptate Nationala (ADN), a sustinut, sambata, ca declaratiile recente ale ambasadorului SUA in Romania, Adrian Zuckerman, sunt "jignitoare si ies din orice uzanta a diplomatiei" si a criticat lipsa de reactie a clasei politice si a…

- Capacitatea oligarhilor cu legaturi politice si a baronilor de a controla interesele de afaceri si de a limita competitia pe piata libera trebuie sa ia sfarsit, a declarat joi, ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman. ”Capacitatea oligarhilor cu legaturi politice si a baronilor de a controla…

- Statele Unite nu vor elimina prea curand vizele pentru romani, a anunțat ambasadorul american la București, Adrian Zuckerman. Adrian Zuckerman a declarat, intr-un interviu pentru Ziarul de Iasi, ca nu ar fi nimic mai bun pentru SUA decat sa poata elimina vizele pentru Romania. Din pacate,…

- Avocata Ingrid Mocanu comenteaza acid anunțul ambasadorului SUA, Adrian Zuckerman, care a afirmat recent ca Statele Unite au promis ca il vor ajuta pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu, cu tot ceea ce este nevoie pentru combaterea corupției, fața de care nu vor avea nicio toleranța.„Noul…

- Principalele obiective ale Romaniei in domeniul Apararii, in contextul Parteneriatului Strategic cu SUA, au fost abordate marti de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei intalniri cu Marillyn A. Hewson, presedinte si director executiv al companiei americane de produse si servicii…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a transmis, marți, un mesaj de Anul Nou. El spune ca „americanii sunt aici, vor ramane aici si, impreuna cu poporul roman, vor realiza lucruri extraordinare in 2020”. Redam mesajul ambasadorului: ”Prieteni, Dupa doua saptamani petrecute in aceasta tara…

- Ambasada Chinei a reactionat, marti, dupa ce ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat, intr-un discurs la Timisoara, ca „e straniu sa avem discutii de chestiuni ca 5G cu chinezii comunisti”. ”Ambasadorul SUA a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei si ne opunem ferm acestui…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca vede ca pe un "miracol" momentul Revolutiei romane din 1989. "Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de…