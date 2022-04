Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca nu a luat inca o decizie privind o candidatura la sefia partidului, dar ca o astfel de optiune este „posibila si valida”. El se declara convins ca vor exista si alte candidaturi pentru presedintia USR. „Voi anunta aceasta decizie in momentul in care o voi lua. Este o optiune foarte posibila si valida. Congresul va fi in luna octombrie. Va garantez ca la noi nu va fi un singur candidat. Asta e o gluma – un congres organizat intr-o singura saptamana. Toata lumea care stie ceva dintr-un partid zice ca atunci cand ai o competitie pe bune, reala,…