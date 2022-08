Stiri pe aceeasi tema

- Campionul mondial și vicecampionul european Serghei Tarnovschi a caștigat cursa de 350 de metri de la Supercupa Mondiala la canoe sprint, unde s-au reunit cei mai buni canoiști ai lumii. El a fost urmat de campionul european, cehul Martin Fuksa și campionul mondial, romanul Catalin Chirila. Fratele…

- Trei persoane au fost ucise si alte trei ranite, duminica, de catre o persoana care a deschis focul intr-un centru comercial din statul american Indiana, au declarat oficiali locali, relateaza AFP. „Am asistat la un atac in masa in seara aceasta la Greenwood Park Mall”, a declarat Mark Myers, primarul…