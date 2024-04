Stiri pe aceeasi tema

- Asistam in aceste zile la un razboi mediatic fara precedent in istoria judo-ului romanesc intre Cozmin Gușa președintele FRJudo , Florin Bercean vicepreședinte executiv al FR Judo pe de o parte și Președintele IJF( Internațional Judo Federation) pe de alta parte. Lucrurile au ajuns la un punct in care…

- Directoratul Complexului Energetic Oltenia are șefi noi. Consiliul de Supraveghere a numit trei membri care au fost selectați de o firma de recrutare. Aceștia sunt: Dan Plaveti, președintele Directoratului, precum și Cosmin Trufelea și Ion Balașoiu, membri. Cei trei au semnat contracte de mandat pe…

- Noua conducere a Complexului Energetic Oltenia ar putea avea probleme. Dupa cum se cunoaște, firma de recrutare ARC Consulting a selectat trei candidați pentru directorat. Cei trei sunt: Dan Plaveti, Cosmin Trufelea și Ion Balașoiu. Aceștia au ajuns pe lista scurta dupa un interviu la care au participat…

- Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia a decis reluarea selecției pentru membrii Directoratului companiei. Astfel, prima selecție va fi anulata, cu toate ca pe lista scurta au fost selectate trei persoane. Este vorba despre Dan Plaveti, Constantin Trufelea și Ion Balașoiu(actuali…

- Agentia Nationala pentru Sport, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Asociatia Presei Sportive din Romania, Fundatia Casa Campionilor si numerosi alti parteneri publici si privati au organizat ldquo;Gala Sportului 2023", miercuri seara la Ateneul Roman din Capitala.Potrivit CSM Constanta, antrenoarea…

- Un fost angajat al Ministerului Transporturilor iși rotunjește pensia cu ajutorul sforarului șef Bogdan Mindrescu prin faptul ca este memținut in bordul administrativ a doua sinecuri de sub tutela acestui minister. „Omul cu mapa” care dirijeaza doua sinecuri de la Ministerul Transporturilor In urma…

- De aproape trei luni de zile, președintele Agenție Naționale pentru Sport (ANS), chestorul pensionar de poliție Elisabeta „Uța” Lipa, refuza sa justifice public cum s-a cheltuit suma de 62.000.000 de lei, adica circa 12.500.000 de euro, alocata de Guvernul Romaniei. Cabinetul Marcel Ciolacu a suplimentat…