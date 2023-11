Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, se plange de taierile aduse de ordonanța Guvernului Ciolacu, care limiteaza cheltuielile facute de administrațiile locale la sfarșit de an pentru a ține sub control deficitul bugetar. Primariile nu mai pot finanța din fonduri publice celebrele festivaluri,…

- Soacra lui Catalin Cherecheș și soțul ei au planuit mita data mamei judecatoarei care urma sa-i dea decizia primarului de la Baia Mare ca fiind o preluare a unei cofetarii, astfel ca mita era denumita „prajitura”, dupa cum reiese din stenogramele procurorilor DNA, aflate la dosar. Pretinsa cumparare…

- Claudia Gliga, soacra primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost inregistrata de anchetatori cand vorbea cu mama judecatoarei Curtii de Apel Cluj care urma sa pronunțe sentința definitiva in dosarul de corupție al ginerelui, cerandu-i sa nu-l condamne pe ginerele sau, potrivit stenogramelor…

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare pentru care socrii au intrat dupa gratii ca sa-l scape pe el, nu ar fi chiar strain de incercarea de mituire a judecatoarei de la Cluj, care urma sa ii dea sentința definitiva de condamnare. Surse bine informate au declarat pentru Sursa Zilei ca dosarul procurorilor…

- Soacra și socrul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, de procurorii DNA. Sunt acuzați de dare de mita și complicitate la dare de mita. Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches a declarat ca ceea ce a facut soacra sa este o „cretinatate” și nu a exclus…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant de procurorii DNA, cand oferea o mita de 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj, care urma sa dea sentința deinitiva pentru fiul sau. Conform unor surse judiciare, judecatoarea a fost cea care…

- Procurori DNA ar fi prins-o in flagrant delict pe soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, in timp ce aceasta dorea sa ofere 50.000 de euro pentru judecatoarea din dosarul edilului in vederea unui verdict favorabil, conform Antena 3.Flagrantul a fost realizat cand soacra lui Cherecheș…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, proaspat casatorit, a ajuns joi dimineața la urgența, acuzand dureri in piept. Edilul trebuia sa ajunga, joi, la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații ar trebui sa dea sentinta definitiva in dosarul in care a fost condamnat la 5 ani cu executare pentru luare…