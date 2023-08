Cătălin Bordea nu mai vorbește cu Livia după divorț: „Când cineva te părăsește, e bine să îi respecți decizia”. Ce mesaj i-a transmis prin presă Catalin Bordea nu mai are niciun fel de relație cu Livia, dupa ce au divorțat la notar, pe 14 iulie. Comediantul i-a transmis insa un mesaj prin presa fostei soții, dupa ce a aflat ca a ajuns de curand la spital. Zilele trecute, fosta soție a lui Catalin Bordea s-a pozat pe patul de spital la aproape o luna de la divorț. Livia nu a dezvaluit prin ce a trecut, nici daca acum se simte bine, daca și-a revenit. Contactat de Cancan, comediantul a explicat ca nici el nu știe ce a pațit aceasta. In plus, Catalin Bordea a mai dezvaluit ca nu mai vorbește deloc cu Livia dupa divorț, dar spera ca ii este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a plecat in vacanța, in Antalya, alaturi de cei doi copii ai sai, insa a avut probleme inca de la aterizare. Cantareața a ajuns la spital in Turcia inca din prima zi de concediu.Claudia Patrașcanu a așteptat mult vacanța in Antalya, acolo unde și-a dus baieții la un resort de lux.…

- Fosta soție a lui Catalin Bordea a atras atenția cu cea mai recenta fotografie distribuita pe Instagram, la secțiunea Instastory. Nu e vreo poza de la vreun eveniment, ci chiar din spital. Catalin Bordea și Livia sunt in atenția presei de cateva luni, de cand s-a zvonit ca divorțeaza. Speculațiile despre…

- Dani Oțil a avut un discurs la propria sa nunta. Acesta a facut mai multe mulțumiri invitaților, dar și catre socrii lui, lucru ce a surprins pe toata lumea. Prezentatorul s-a folosit de mult umor pentru a reuși sa aduca zambetul pe buze celor prezenți.

- Cunoscutul psiholog Irina Petrea a traversat cea mai mare drama din viața ei, ajungand sa piarda persoane dragi, din familie, intr-un interval de timp scurt. Recent, SuperNanny a vorbit despre cele mai dure momente care i-au marcat existența. „Tata a murit singur in singur in spital, mama a murit singura…

- Dorel Gansca, autorul crimei din Manastireni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat ca a omorat-o pe o fosta preoteasa, in localitatea clujeana Manastireni. Femeia a fost gasita prabușita in curte, cu leziuni la cap. Exista indicii temeinice ca ea ar fi fost lovita in cap cu un…

- Dana Roba a fost lovita in cap cu un ciocan de catre soțul ei, care in momentul de fața este sub custodia poliției. Starea de sanatate este in continuare grava, suferind doua intervenții chirurgicale. Sora ei, Lidia, i-a ținut pe toți urmaritorii make-up artistei la curent cu situația in care se afla…

- Prezența unui urs de mari dimensiuni a fost semnalata in cursul zilei de luni, 29 mai, in satul Ponorel din comuna Vidra, județul Alba.Ca urmare a semnalarii prezenței unui urs in comuna Vidra, sat Ponorel, s-a transmis mesaj prin intermediul RO-Alert locuitorilor din zona, iar la fața locului s-au…

- O explozie puternica a avut loc in in Milano. Cauza ar fi o duba care transporta butelii de oxigen. Mai multe mașini au fost cuprinse de flacari, iar cladirile din vecinatate au fost și ele afectate. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de medici și pompierii. Carabinierii au izolat zona.…