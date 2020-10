Stiri pe aceeasi tema

- Covid-19 ar putea provocao boala incurabila de la zero, crede Francesco Rubino, cercetator in diabet la King’s College din Londra, noteaza mediafax.Mario Buelna, un american de 28 de ani, a fost initial diagnosticat cu Covid-19. Doua saptamani mai tarziu, dupa ce parea a se recupera, s-a simtit…

- Catalin Bordea s-a autoizolat, dupa ce a intrat in contact cu o perosana depistata pozitiv cu noul coronavirus. Comediantul s-a testat de urgența și așteapta cu sufletul la gura rezultatul.

- Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" se declara ingrijorata de evolutia din ultimele zile a pandemiei de COVID-19, precizand ca la spitalul pe care il conduce 80% din totalul celor internati au nevoie de oxigen.

- Un copil de 8 ani, din Buzau a ajuns de urgența la spital și a fost diagnosticat cu boala Kawasaki, o afecțiune asociata copiilor infectați cu coronavirus. Potrivit medicilor din spital, starea lui este stabila, dar plamanii copilului sunt foarte afectați. Conform Centrului pentru Prevenirea și Controlul…

- Specialiștii au constat ca o alta epidemie a fost de 3 ori mai periculoasa decat cea de coronavirus și Ebola la un loc, in ultimii 2 ani. Boala nemiloasa a ucis peste 7.000 de copii cu varste mai mici de 5 ani.

- Rusia a reusit sa devina prima tara din lume care inregistreaza un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, conform Reuters, EFE si AFP. 'In aceasta dimineata, un vaccin impotriva noului coronavirus a fost inregistrat pentru prima oara in lume. (...) Una…

- Viața pare sa fi revenit la normal in comuna Prigoria, din Gorj, unde in urma cu jumatate de an era confirmat primul caz de coronavirus de la noi din tara. Acum localnicii rasufla ușurați, nici un caz de imbolnavire cu noul virus nu a mai fost inregistrat. Masca de protectie este singurul lucru care…

- Nelu Tataru a declarat vineri ca modul in care evolueaza epidemia de COVID-19 este ingrijoratoare deoarece tot mai multi tineri si persoane de varsta medie s-au imbolnavit in ultimele saptamani. Ministrul Sanatatii sustine ca acest lucru este o consecinta a vidului legislativ produs de neintrarea in…