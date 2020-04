Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de doi ani si jumatate a stat in inchisoare afaceristul Alexa Mitrita pentru un tun de 10 milioane de euro transat in justitie la finele anului 2017. Individul, al carui nume apare si in alte tranzactii imobiliare controversate, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare pe 23 noiembrie…

- S-au mai inregistrat doua decese ale unor persoane cu coroanvirus in Romania. Țara noastra ajunge la 184 de decese ale pacienților cu COVID-19. A murit un barbat de 69 de ani din județul Suceava. „Transferat in Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 forma severa, complicație,…

- Voluntari din cadrul filialei Suceava a Colegiului Psihologilor din Romania vor acorda asistenta psihologica specializata, prin telefon, cadrelor medicale aflate in izolare la domiciliu, in contextul epidemiologic cauzat de evolutia SARS CoV 2, a anuntat, sambata, prefectul de Suceava, Alexandru…

- Mai multe publicații locale au acuzat Grupul de Comunicare Strategica de cenzura pentru ca nu mai raporteaza cazurile de coronavirus de la nivelul județelor, iar autoritațile au reacționat imediat. Reprezentanții GCS susțin ca au trecut la o raportare unitara pe țara a situației cazurilor COVID-19 din…

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Femeia este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Barbatul este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Astazi, 5 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Va reamintim ca…

- "Romanii planteaza o padure cat o tara" este titlul celei mai mari campanii de impadurire la nivel national anuntate de Ministerul Mediului. Numai in aceasta primavara vor fi impadurite peste 11.000 de hectare. Reacția ministerului vine in contextul in care in ultimii ani, in Romania, s-au taiat…