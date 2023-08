Câtă dreptate avea Băsescu, și chiar Vela, despre pompierul Arafat! Explozia de la Crevedia, in urma careia doua persoane au decedat și 56 de persoane au fost ranite, dintre care 43 de pompieri, scoate in evidența haosul care domnește la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) condus de Raed Arafat. Dar, haosul intervențiilor haotice ale pompierilor de la IGSU are la baza o scapare controlata de legislație. Pe 15 decembrie 2004, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1490, se inființeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența prin fuzionarea Comandamentului Protecției Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari (Departamentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

