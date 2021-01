Cat vor creste pensiile in 2021. Raluca Turcan: "Cel putin indexarea cu rata inflatiei"

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24, transmite Agerpres. Liviu Dragnea NU mai iese din inchisoare. Ce au decis judecatorii: E…

- Raluca Turcan, ministrul muncii și protecției sociale, a afirmat, marți, ca pensiile vor crește in acest an cel puțin cu rata inflației, informeaza Digi 24, citata de News.ro.Ralua Turcan a precizat ca in acest moment guvernul se afla in etapa de pregatire a bugetului pentru anul 2021. ”In 2021, am…

- „Salariul minim va fi indexat maine, in sedinta de Guvern. Vom adopta Hotararea de Guvern. Acesta va fi indexat cu 3,1%. Dupa cum bine cunoasteti, au fost doua directii diferite: una a patronatelor, una a sindicatelor. Patronatele doreau moratoriu, sa ramana inghetat salariul minim, iar sindicatele…

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. Vezi și: Gafa ministrului Justitiei a generat un adevarat exod: Magistratii se inghesuie…

- „Salariul minim va fi indexat maine, in sedinta de Guvern. Vom adopta Hotararea de Guvern. Acesta va fi indexat cu 3,1%. Dupa cum bine cunoasteti, au fost doua directii diferite: una a patronatelor, una a sindicatelor. Patronatele doreau moratoriu, sa ramana inghetat salariul minim, iar sindicatele…

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. "Salariul minim va fi indexat maine, in sedinta de Guvern. Vom adopta Hotararea…

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista”. Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata inflatiei,…

- Ordinele de plata catre Posta Romana pentru pensiile care vor fi platite la domiciliu in ianuarie au fost intocmite, iar sumele pentru aceste pensii au fost virate Postei Romane, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe contul sau de Facebook, potrivit Agerpres.…