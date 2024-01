Cât timp trebuie să fi fost căsătorit pentru a beneficia de pensia de urmaș Pensia de urmaș se ofera in anumite condiții, fiind influențata de diverși factori, inclusiv durata casatoriei. Casa Naționala de Pensii Publice a venit cu clarificari cu privire la condițiile pe care soțul supraviețuitor trebuie sa le indeplineasca pentru a primi pensia de urmaș. Iata care sunt acelea! Ce condiții trebuie sa indeplinești pentru a primi pensia de urmaș? La implinirea varstei standard de pensionare, pe toata durata vieții, daca durata casatoriei a fost de 15 ani sau cel puțin 10 ani. Indiferent de varsta, in cazul unei invaliditați de gradul I sau II, cu condiția ca durata casatoriei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legislația din țara noastra precizeaza faptul ca pentru a beneficia de pensia de urmaș de la soțul/soția decedata, este necesar sa fi implinit un anumit numar de ani de casatorie impreuna. Din momentul in care se implinește varsta standard de pensionare, care este stabilita la 63 de ani pentru femei…

- Un numar de 4.765.843 de pensionari era inregistrat la finele lunii noiembrie 2023 in Romania, cu 1.015 persoane mai multe comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.969 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)și preluate de Agerpres. Dintre acestia,…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in noiembrie 2023, de 10.628, mai mult cu 187 comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.407) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in noiembrie 2023, de 10.628, mai mult cu 187 comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.407) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).In…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in octombrie 2023, de 10.441, mai mult cu 73, comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.381) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)…

- Numarul pensiilor speciale a crescut in luna octombrie. Beneficiarii de pensii de serviciu au fost, in octombrie 2023, 10.441, mai mult cu 73 comparativ cu luna anterioara. Majoritatea sunt foști magistrați, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice, citate de Agerpres. In cazul…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in octombrie 2023, de 10.441, mai mult cu 73, comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.381) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in octombrie 2023, de 10.441, mai mult cu 73, comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.381) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…