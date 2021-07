Cât timp suntem protejați de Covid-19 dacă ne vaccinăm? Răspunsul lui Valeriu Gheorghiță Scaderea anticorpilor este un fenomen natural, insa acest lucru nu inseamna neaparat scaderea protectiei, afirma coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-coronavirus, medicul Valeriu Gheorghița. „Scaderea anticorpilor este un fenomen natural pe care il intalnim dupa orice tip de vaccin, dupa orice tip de raspuns imun, indiferent ca vorbim de un raspuns imun dupa boala sau dupa vaccinare, insa acest lucru nu inseamna neaparat scaderea protectiei, pentru ca pe de o parte, noi cand facem aceste analize obisnuite de laborator, determinam anticorpii totali impotriva proteinei spike si nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

