Cât timp faci cu mașina până în Istanbul în funcție de stilul de condus și traseul ales Cat timp faci cu mașina pana in Istanbul in funcție de stilul de condus și traseul ales. Istanbulul a devenit un oraș din ce in ce mai preferat al romanilor. Nu este deloc departe, iar drumul este unul cat se poate de simplu. Din București spre exemplu pana la Istanbul vei face 9 ore și șapte minute, daca vei merge cu o viteza de 74 km/h. Cat timp faci cu mașina pana in Istanbul in funcție de stilul de condus și traseul ales In ceea ce privește consumul, acesta s-ar puta ridica la 50 de litri, insa depinde și de stilul in care mergi. Site-ul distanta.ro iți poate calcula toate aceste aspecte,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

