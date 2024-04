Cât te costă să-ți cânte Pepe la evenimentul tău! Solistul este unul din ”regii nunților” Pepe este unul din soliștii care, datorita stilului sau inspirat din flamenco, nu prea are concurența de mai bine de 25 de ani pe scena muzicala. Pe numele sau Ionuț Pascu, cantarețul (45 de ani) se identifica prin multe melodii, multe de top, amintim ”Zile și nopți”, ”Cine, cine”, ”Numai iubirea”, ”9 vieți”, ”Inima nebuna” ori ”Ramane intre noi”. Repertoiul ce-l recomanda drept artist ideal pentru orice petrecere spumoasa. De altfel, este unul din campionii la numar de evenimente private, unul din soliștii ”regi” ai nunților și petrecerilor aniversare, agenda sa fiind plina pe tot parcursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

