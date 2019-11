Cât ne ajută exercițiile oculare? Tensiunea acumulata intr-o zi la nivelul ochiului, fie dupa statul cu orele in fața calculatorului, TV, citit, scris, limiteaza flexibilitatea unor perechi de mușchi oculari (6 mușchi la fiecare ochi), contractandu-i permanent. Se creeaza o presiune a musculaturii oculare ce deformeaza ochii, mușchii sunt tensionați și nu mai au aceeași flexibilitate de a focaliza de aproape și la distanța, iar imaginea devine incețoșata. Soluția pentru a uniformiza forța mușchilor este sa se elibereze tensiunea oculara din acei mușchi. Din pacate, daca se dorește doar antrenarea mușchilor oculari se creeaza și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

