- Veniturile inregistrate de sectorul telecom din Romania au ajuns, in primul semestru din acest an, la 8,4 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro), in scadere cu aproximativ 1% fata de intervalul similar din 2020, arata datele transmise, vineri, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare…

- Operatorii de telefonie, internet sau televiziune lanseaza cu ocazia Black Friday o gama larga de oferte speciale de telefonie, internet sau televiziune, insa este important ca utilizatorii sa se informeze inainte de a se decide asupra unei oferte de acest tip si sa acorde o atentie sporita acestor…

- “Operatorii de telefonie, internet sau televiziune lanseaza cu ocazia Black Friday o gama larga de oferte speciale de telefonie, internet sau televiziune, insa este important ca utilizatorii sa se informeze temeinic inainte de a se decide asupra unei oferte de acest tip”, arata Autoritatea Nationala…

- Abonatii pot renunta la contracte fara a plati despagubiri, daca operatorii modifica unilateral clauze din contract. Totodata, utilizatorii pot solicita schimbarea planului tarifar sau a altor clauze conform prevederilor exprese din contract prin negocierea directa cu furnizorul. Daca operatorul intentioneaza…

- Valoarea totala a pietei serviciilor postale a fost de 3,7 miliarde lei in anul 2020, cu 22% mai mult fata de 2019, pe fondul unei cresteri robuste a traficului de colete, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). "Valoarea…

- Incepand de astazi, 13 septembrie, abonații care dețin pachetul Fiberlink 300 vor fi upgradați automat la pachetul Fiberlink 500, iar trecerea la pachetul superior vine fara costuri sau eforturi suplimentare din partea acestora. Așadar, abonații netului Fiberlink 300 vor primi de acum viteza Fiberlink…