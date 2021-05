Cât durează postul sfinților Petru și Pavel în 2021 Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel in 2021 va dura exact doua saptamani, de pe 28 iunie pana pe 11 iulie. Acest post a fost randuit de Biserica in amintirea Sfinților Apostoli. Despre el știm din veacul IV. El ține de la Duminica I-a dupa Pogorarea Duhului Sfant (Duminica tuturor sfinților) și pana in ziua sarbatorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Semnificație Postul Sfinților Apostoli Petru si Pavel, impreuna cu celelalte 2 posturi de peste an, sunt mai noi, spre deosebire de Postul Mare. Acest post era ținut la inceput numai in manastiri și abia mai tarziu s-a… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

