- Școala și gradinița incep, luni, pentru toți copiii, iar orele se vor ține fizic acolo unde rata de vaccinare e mai mare de 60%, a declarat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. El a spus ca, potrivit situației de saptamana trecuta, rata de vaccinare de peste 60% exista in 54% din școlile și…

- „Teza, atata timp cat școlile au fost mult timp in online, ramane singura modalitate de evaluare relevanta a elevilor, pentru ca trebuie sa fie cu prezența fizica.Exista de multa vreme o regula care s-a aplicat tot timpul: in cazul in care un elev, 10 elevi, 1.000 de elevi, nu pot veni sa susțina teza…

- In vreme ce alte mari orase din Romania se lupta cu criza caldurii si apei calde, la Galati problema a fost transata in urma cu cativa ani. Sistemul de termoficare era in faliment, astfel ca Primaria a decis sa-l inchida, recurgand la solutii alternative. Concret, cetatenii au primit subventii pentru…

- Mai mult de 20% dintre elevii cu varste de peste 12 ani au fost vaccinați impotriva COVID, iar in medie, in ultimele zile s-au imunizat in fiecare zi 3.500 de elevi, a declarat luni ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, intr-o conferința de presa, potrivit News.ro. „Proportia elevilor vaccinati…

- Conform declarațiilor oferite anul acesta de ministrul Sorin Cimpeanu, in aceasta luna ar trebui sa avem o noua lege a educației, bazata pe proiectul “Romania educata”, in dezbatere publica. Inca de cand șeful Invațamantului a avansat acest termen, multe persoane implicate direct in sistemul educațional…

- Tulpina Delta a luat cu asalt Romania, asta dupa ce de cateva zile se inregistreaza peste 10.000 de cazuri Covid-19. Autoritațile sunt din ce in ce mai ingrijorate de evoluția pandemica, astfel introduc din ce in ce mai multe restricții și totodata fac tot posibilul pentru ca școlile sa funcționeze…

- La solicitarea autoritaților locale, creșele sunt preluate in sistemul de educație național, iar acest proces trebuie sa se finalizeze pana la 1 octombrie, a spus, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Costul standard per copil in creșa a fost stabilit la 15.000 de lei. Sorin Cimpeanu…

- Parinții vor primi un formular in care vor raspunde la intrebarea daca iși vaccineaza sau nu copiii. Pentru asta, in fiecare școala va exista o persoana care va ține legatura cu ei, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul a a vorbit la Digi24 și despre condițiile in care elevii ar putea…