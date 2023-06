Cabinetul Marcel Ciolacu are 18 ministere, cu doua mai puțin decat guvernul Ciuca, dar numarul secretarilor de stat și subsecretarilor de stat aflați in subordonarea și coordonarea Guvernului este uriaș. Zestrea lui Ciuca lasata lui Ciolacu: 161 de secretari de stat și 56 de subsecretari de stat Fostul premier Nicolae Ciuca a lasat moștenire noul prim ministru Marcel Ciolacu o zestre uriașa de demnitari. Astfel, potrivit informațiilor oficiale furnizate catre Parlament de Cancelaria Prim-ministrului, la ora actuala, in coodornarea și subordinea Guvernului și a ministerelor iși desfașoara activitate…