Oficial de la ISU Giurgiu despre accidentul de pe Autostrada A1. Trei persoane au fost ranite (GALERIE FOTO

Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta seara pe A1 Bucuresti Pitesti, in judetul Giurgiu. Potrivit ISU Giurgiu, evenimentul… [citeste mai departe]