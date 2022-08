Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile electrice și hibride au depașit cota de 20% din piața de autovehicule in Romania. TOP cele mai vandute modele Numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania, in primul semestru al acestui an, a crescut cu 23,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent. Un salt spectaculos fiind consemnat…

- In Romania, in prima jumatate a acestui an, s-au cumparat de 4 ori mai multe masini electrice fata de anul trecut. Pretul carburantilor ii face pe romani sa se indrepte spre electrice, a declarat la TVR si președinte Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Neculaescu.

- Romanii s-au pus pe cumparat mașini: Ce modele au preferat clienții Romanii s-au pus pe cumparat mașini: Ce modele au preferat clienții La șase luni s-au vandut 58.000 de mașini noi, creștere de 23% fața de prima parte din 2021. Logan și-a gasit 5.600 de clienți, Duster și Sandero fiind pe doi și trei,…

- Peste 50% din romanii care au o trotineta electrica si-ar dori sa o schimbe cu una mai performanta, potrivit distribuitorului local Black Tech, care lanseaza pe piata locala brandul international de trotinete electrice premium VSETT.

- Lipsa componentelor electronice conti­nua sa afecteze industria auto locala si ambele uzine, iar Dacia si Ford au produs in mai sub capacitatea maxima, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Dacia a publicat oficial primele imagini cu noul logo aplicat intregii game. Simbolul se va regasi din 16 iunie pe Jogger, Spring, Duster, Logan și Sandero, potrivit automarket.ro. Simbolul se numește Dacia Link și va putea fi regasit pe toate modelele romanești comandate dupa data de 16 iunie. Pe strazi,…

- Dacia Sandero și Ford Puma sunt doua dintre cele mai bine vandute mașini din Europa, iar acestea sunt fabricate și in fabricile din Romania. Potrivit specialiștilor, cei doi producatori au gestionat foarte bine criza microcipurilor și s-au axat pe producția modelelor apreciate de clienți. Dacia și Ford,…

- Producatorul autor german este optimist ca in acest an va atinge tintele europene referitoare la emisii, in ciuda circumstantelor dificile pentru productia de masini, a declarat directorul de vanzari Hildegard Wortmann, vanzarile de masini electrice fiind in crestere, chiar daca livrarile totale sunt…