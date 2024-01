Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este niciun secret ca iubita lui Reghe, Corina Caciuc, este insarcinata pentru a doua oara. Recent, pe rețelele de socializare, antrenorul a publicat o serie de imagini cu Corina, in care i se vedea burtica proeminenta. Se pare ca șatena este in ultimul trimestru cu sarcina și urmeaza sa nasca…

- Dinu Maxer și-a refacut viața dupa divortul de Deea, mama copiilor lui, și și-a gasit liniștea alaturi de Magdalena. Recent, aceștia s-au mutat impreuna, iar acum, cei doi au lamurit și subiectul legat de pasul cel mare, casatoria.Anul trecut a fost un an plin pentru Dinu Maxer. Dupa ce anunțat separarea…

- Francisca, iubita lui TJ Miles, a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a raspuns celor mai incomode intrebari. Artista a vorbit despre divorțul de fostul soț, dar a dezvaluit și care sunt defectele iubitului ei.In urma cu aproximativ un an, Francisca anunța ca a divorțat de Bogdan Lațescu…

- Anamaria Prodan a gasit puterea sa treaca mai departe dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, insa nu va uita niciodata de tradarea barbatului pe care l-a iubit enorm. Impresa i-a dat dreptate lui Gigi Becali in ceea ce privește barbații care se casatoresc de mai multe ori.Anamaria Prodan este o femeie…

- Pepe și Yasmine Pascu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodata de cana a aparut fiul lor, micuțul Pepe. Artistul posteaza destul de des fotografii cu baiatul lui, iar de aceasta data a publicat o imagine emoționanta. Iata cat de mare a crescut fiul celor doi!

- Anamaria Prodan lovește din nou. Celebra impresara i-a lasat masca pe internauți, dupa ce a acceptat sa apara in cel mai nou videoclip al artistei Theo Rose pentru una dintre melodiile oficiale ale filmului Miami Bici 2. Intitulata sugestiv ”Soarele meu”, porecla pe care vedeta i-o pusese fostului ei…

- Adrian Alexandrov a facut publica, in urma cu cateva ore, o imagine emoționanta cu fetița pe care o are impreuna cu Elena Udrea. In ochii micuței de 5 ani se poate citi dorul de mama. Ultima data cele doua s-au vazut la inceputul lunii septembrie, inainte de ziua de naștere a fetiței. Foto Relația dintre…