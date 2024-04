Cu aproximativ doua saptamani in urma, Corina Caciuc a adus pe lume al doilea copil pe care il are impreuna cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a devenit așadar, tata de baiat, pentru a patra oara. Cum a fost surprins antrenorul in aceasta dimineața alaturi de iubita și micuții lor.